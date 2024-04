Onderzoek: Apple maakt het gebruikers lastig om hun privacy te beschermen

'Privacy. That's Apple' is een bekende reclameslogan van Apple, maar in de praktijk blijkt het techbedrijf gebruikers het juist lastig te maken om hun privacy te beschermen, zo stellen onderzoekers van de Finse Aalto University (pdf). Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar de gegevens die verschillende standaard geïnstalleerde Apple-apps (Safari, Siri, Family Sharing, iMessage, FaceTime, Location Services, Find My en Touch ID) verzamelen en hoe gebruikers dit kunnen wijzigen.

Volgens de onderzoekers zijn er genoeg onderzoeken gedaan naar third-party apps die allerlei gegevens van gebruikers verzamelen en hebben ze zich daarom gericht op de privacyinstellingen van standaard meegeleverde apps. Dan blijkt dat de instructies voor het aanpassen van privacyinstellingen 'vaag' zijn en vereiste stappen ontbreken. Gebruikers zijn dan ook niet in staat om te voorkomen dat standaard apps hun persoonlijke informatie benaderen, aldus de onderzoekers.

"Vanwege de manier waarop de gebruikersinterface is ontworpen, weten gebruikers niet wat er aan de hand is. Zo krijgen gebruikers bijvoorbeeld de keuze om Apples stemassistent Siri in of uit te schakelen. Maar het inschakelen heeft alleen betrekking op wanneer je Siri's stembediening gebruikt. In de achtergrond blijft Siri informatie over andere apps die je gebruikt verzamelen, ongeacht je keuze, tenzij je weet hoe je dit in de instellingen moeten wijzigen", zegt universitair hoofddocent Janne Lindqvist, hoofd van de informatica-afdeling van de universiteit.

De onderzoekers vroegen deelnemers aan het onderzoek om het delen van data in de genoemde apps te stoppen, maar dat bleek niet te lukken. "De online instructies voor het beperken van datatoegang zijn zeer complex en verwarrend, en de benodigde stappen bevinden zich op verschillende plekken. Er is geen duidelijke richting om naar de app-instellingen te gaan, de centrale instellingen of zelfs beide", zegt onderzoeker Amel Bourdoucen. Daarnaast blijkt dat de instructies niet alle benodigde stappen bevatten of uitleggen hoe de data wordt verwerkt. Volgens de onderzoekers is het aanpassen van de privacyinstellingen voor de meeste gebruikers dan ook een bijna onmogelijke taak.