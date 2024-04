Onderzoek: veel websites negeren keuze gebruikers om cookies te weigeren

Veel websites negeren de keuze van gebruikers om cookies te weigeren en verzamelen dan toch gegevens. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die 85.000 websites in Europa analyseerden (pdf). Daarvan bleek dat negentig procent tenminste één privacyovertreding bevatte. Bijna 57 procent van de onderzochte websites bood gebruikers geen knop om het plaatsen van cookies te weigeren.

Van de websites die wel over een weigerknop beschikken bleek 65 procent de weigerkeuze van gebruikers niet te respecteren en werden er toch cookies geplaatst. Het onderzoek maakt onderscheid tussen twee soorten overtredingen. ‘Naïeve overtredingen’, zoals onderzoeker Amit Zac ze noemt, en opzettelijke overtredingen aan de back-end. Een voorbeeld van een naïeve overtreding is om helemaal geen toestemming te vragen voor het verzamelen van cookies. Uit het onderzoek bleek dat 32 procent van de onderzochte websites geen toestemming aan bezoekers vraagt.

De 'back-end' overtredingen betreffen bijvoorbeeld het negeren van de keuze van gebruikers. Websites blijken ook vaak informatie te verzamelen voordat de gebruiker antwoord heeft gegeven, of registreren het sluiten van het pop-upscherm als het geven van toestemming. De wet staat dat in de meeste gevallen niet toe. Er is expliciete toestemming nodig voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.’

Verder ontdekten de onderzoekers dat veel websites van 'dark patterns' gebruikmaken om meer toestemming te krijgen. Goed zichtbare en heldere kleuren worden gebruikt voor de acceptatieknop en lichte en minder zichtbare kleuren worden gebruikt voor de knop die cookies afwijst. Een ander voorbeeld is het wegmoffelen van de optie om te weigeren door kleinere letters te gebruiken. Uit het onderzoek bleek dat op veel websites de ‘accepteren’ en ‘weigeren’ knoppen voor cookies er heel anders uitzien. Iets wat volgens de onderzoekers kan duiden op het manipuleren van bezoekers.

Cookie-systeem werkt niet

"Op dit moment werkt het cookie-systeem niet", zegt Zac. Volgens de onderzoeker zijn er kleine bedrijven die niet over de technische en juridische kennis beschikken om aan de regelgeving te voldoen. Anderen doen dat wel, maar gaan bewust de fout in. "Sommige websites werken in de veronderstelling dat ze niet betrapt worden. Op die manier wordt het internet het wilde westen. Gegevensbeschermingsinstanties kunnen de technologie en de verspreiding van dark patterns niet bijhouden. We hebben nieuwe technologie nodig om dit op een veel grotere schaal aan te pakken."