Mozilla: Firefox binnen 21 uur beschermd tegen Pwn2Own-zerodays

Mozilla heeft twee kritieke kwetsbaarheden in Firefox die onlangs tijdens de Pwn2Own-wedstrijd in Vancouver werden gedemonstreerd, en waardoor aanvallers systemen kunnen overnemen, binnen 21 uur gepatcht. Daarmee was het van de andere browserontwikkelaars de eerste om de Pwn2Own-kwetsbaarheden te verhelpen. Tijdens Pwn2Own worden onderzoekers beloond voor het demonstreren van onbekende kwetsbaarheden in populaire producten.

Tijdens de laatste editie, die plaatsvond op 20 en 21 maart, werden succesvolle aanvallen tegen Chrome, Edge, Firefox en Safari gedemonstreerd. Alleen in het geval van Firefox ging het om kritieke kwetsbaarheden waarmee een aanvaller code op het onderliggende systeem kan uitvoeren. Onderzoeker Manfred Paul wist via zijn exploit uit de sandbox van Firefox te ontsnappen om zo code buiten de browser uit te voeren.

Mozilla laat weten dat de eigen engineers altijd stand-by staan als Pwn2Own plaatsvindt, zodat het snel op gevonden problemen kan reageren. In dit geval werden de kwetsbaarheden binnen 21 uur met een update verholpen. Google kwam voor de Pwn2Own-lekken op 26 maart en 2 april met updates. Microsoft deed dat op 27 maart en 4 april. Apple moet nog met patches komen.