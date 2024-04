OM: versleutelde chatapps wegens vele criminele berichten nieuwe darkweb

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaan erop versleutelde chatapps zoals Telegram vele criminelen berichten rond, dat deze kanalen als het nieuwe darkweb zijn te zien. Ook vindt er een verschuiving plaats waarbij misbruikmateriaal vaker via versleutelde chatapps wordt gedeeld dan het darkweb, zo claimt het OM verder. Een verdere onderbouwing wordt echter niet gegeven. Uit cijfers van Expertisecentrum Online Misbruik Offlimits blijkt dat de meeste meldingen die het in 2022 ontving afkomstig waren vanaf Snapchat, Instagram en WhatsApp (pdf).

Het Openbaar Ministerie (OM) doet de uitspraken in een aankondiging dat een man uit Zoetermeer die wordt verdacht van het delen van misbruikmateriaal via Telegram langer blijft vastzitten. "Door de vele criminele berichten die op Telegram en andere versleutelde chatapplicaties rondgaan, worden die ook wel gezien als het nieuwe darkweb", aldus het OM. "Telegram is in tegenstelling tot het darkweb een eenvoudige, laagdrempelige manier om gewoon vanaf een telefoon dergelijk strafbaar materiaal te delen."

“We zien dan ook steeds meer een verschuiving van het darkweb naar encrypted chatapps zoals Telegram”, zo laat de officier van justitie weten. Onlangs uitte ook demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kritiek op Telegram. "Telegram is een platform dat niet tot slecht in verbinding staat met de Nederlandse politie. Het indienen van vorderingen in het kader van opsporingsonderzoeken heeft weinig meerwaarde; Telegram reageert niet op dergelijke vorderingen of bevelen. Andere Europese landen hebben overeenkomstige ervaringen." De minister stelde laatst dat ze een verbod van Telegram niet ziet zitten.