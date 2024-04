Autoriteit Persoonsgegevens: online tracking door politieke partijen verboden

Politieke partijen mogen tijdens de komende verkiezingscampagne voor het Europees Parlement geen gebruikmaken van online tracking, bijvoorbeeld via cookies of trackingpixels, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder stuurde politieke partijen een brief waarin wordt gewezen op de regels rond het verwerken van persoonsgegevens (pdf).

"De AP is van oordeel dat er in het kader van verkiezingscampagnes geen, direct of indirect, gebruik kan worden gemaakt van trackingsoftware zoals trackingcookies en trackingpixels", zo staat in de brief vermeld. Daarnaast wijst de toezichthouder partijen op het beveiligen van persoonsgegevens, aangezien de afgelopen jaren zich enkele incidenten voordeden rondom het openbaar raken van politieke voorkeuren van personen die lid zijn, beweerd werden lid te zijn of lid waren van een politieke partij.

De politieke voorkeur van mensen is een bijzonder persoonsgegeven, waarvoor extra strenge regels gelden. "Partijen moeten zich ervan bewust zijn dat zij (mede)verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die zij verwerken. Ook als zij bijvoorbeeld een bureau inhuren dat de campagne voor de partij uitvoert", legt de Autoriteit Persoonsgegevens uit.

De toezichthouder sluit de brief af door te stellen dat het alleen algemene informatie over de privacyregels geeft. "Als onafhankelijke toezichthouder kan de AP u géén advies geven over uw concrete activiteiten." Mochten politieke partijen de fout in gaan met de verwerking van persoonsgegevens, kan de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreden.