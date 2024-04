Persoonlijke data bijna gehele bevolking El Salvador gelekt op internet

De persoonlijke data van bijna de gehele bevolking van El Salvador is gelekt op internet. Het gaat om volledige namen, geboortedata, telefoonnummers, adresgegevens, burgerservicenummers en pasfoto's van meer dan vijf miljoen Salvadoranen. Naar schatting zijn er 6,6 miljoen Salvadoranen, waaronder kinderen, waarvan een vijfde in het buitenland woont. De gestolen gegevens zijn via torrentbestanden voor iedereen te downloaden.

Het gaat in totaal om 144 gigabyte aan data. De dataset werd sinds vorig jaar augustus te koop aangeboden, maar is nu voor iedereen toegankelijk gemaakt. Hoe de gegevens zijn buitgemaakt is niet bekend. De bijna één miljoen e-mailadressen uit de dataset zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun gegevens in een bekend datalek voorkomen. Van de gelekte e-mailadressen kwam 32 procent al in een ander datalek voor.