Meta stopt tijdelijk met Threads in Turkije wegens verbod op datadelen

Meta stopt vanaf 29 april tijdelijk met het aanbieden van berichtendienst Threads in Turkije wegens een bevel van de Turkse mededingsautoriteit, dat het delen van data tussen Threads en Instagram verbiedt. Volgens de toezichthouder gebruikt Meta gegevens van Instagram-gebruikers wanneer die een Threads-account aanmaken, zonder dat mensen hiervoor toestemming geven.

Om het datadelen tussen Meta en Instagram tegen te gaan heeft de mededingsautoriteit besloten om dit tijdelijk te verbieden, terwijl het lopende onderzoek wordt afgerond. Meta stelt dat het vanwege het gegeven bevel geen andere mogelijkheid heeft dan tijdelijk te stoppen met Threads in Turkije. Het techbedrijf zegt ook tegen de beslissing in beroep te gaan.

Gebruikers in Turkije kunnen ervoor kiezen om hun Threads-account te deactiveren maar niet te verwijderen, of hun account te verwijderen. Wanneer mensen hun account deactiveren zullen berichten weer zichtbaar worden als Threads in Turkije beschikbaar komt.