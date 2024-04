Senator VS: afhankelijkheid van Microsoft vormt gevaar voor staatsveiligheid

De afhankelijkheid van de Amerikaanse overheid van Microsoft vormt een ernstig gevaar voor de nationale veiligheid van de VS, zo stelt de Amerikaans senator Ron Wyden. "De overheid zit eigenlijk gewoon vast aan de producten van het bedrijf, ongeacht meerdere inbraken op Amerikaanse overheidssystemen door buitenlandse hackers, veroorzaakt door nalatigheid van het bedrijf."

Wyden reageerde tegenover Wired, dat meerdere bronnen binnen de Amerikaanse overheid sprak over de recente datalekken bij Microsoft en de afhankelijk van het techbedrijf. Zo kwam het Cyber Safety Review Board (CSRB) van de Amerikaanse overheid onlangs met een vernietigend rapport over groot securityfalen bij Microsoft waardoor aanvallers tienduizenden e-mails van de Amerikaanse overheid konden stelen. Volgens het rapport had de inbraak voorkomen kunnen worden als Microsoft de eigen veiligheid beter op orde had. Ook stelde het CSRB dat securitycultuur bij Microsoft inadequaat is.

Ondanks het rapport en onvrede binnen de Amerikaanse overheid, hebben de inbraken bij Microsoft geen gevolgen voor het bedrijf. De Amerikaanse overheid blijft Microsoft-producten aanschaffen en topfunctionarissen vallen het bedrijf in het openbaar niet af. Volgens Wired heeft Microsofts bijna onaantastbare positie verschillende redenen. Zo is het de belangrijkste techleverancier van de Amerikaanse overheid en een essentiële partner in de cyberverdediging van de overheid. Critici stellen dat de overheidsrelatie met Microsoft impact heeft op de mogelijkheid van de VS om grote cyberaanvallen af te slaan.

Wyden heeft inmiddels een wetsvoorstel gepresenteerd dat vanwege de inbraken bij Microsoft 'federale afhankelijkheid van onveilige, proprietary software' moet stoppen. Het wetsvoorstel van de senator verplicht de Amerikaanse overheid om aan de slag te gaan met nieuwe veilige, open standaarden voor 'collaboration software' zoals Teams, Zoom en Slack. "Het is tijd om de wurggreep van big techbedrijven zoals Microsoft op overheidssoftware te doorbreken, hoge beveiligingsstandaarden te stellen en te profiteren van de vele voordelen van een competitieve markt", aldus Wyden.