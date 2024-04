Politiediensten halen phishing-as-a-service platform LabHost offline

security.nl

Herkennen van nepsites

Zojuist ben ik ingelogd op security.nl vanaf mijn Android smartphone, als volgt:1) Ik opende https://security.nl in Firefox (voor Android). Die link had in een phishingmail kunnen staan, en bijvoorbeeldkunnen luiden. Sterker, precies zoals Vitens doet [1]: de"boven de link" in de mail hadkunnen luiden, met "daaronder" genoemde link met de iets afwijkende domeinnaam.Nb. Onder Android heb je geen browser plug-ins/add-ons nodig om bijv. KeePassDX te kunnen gebruiken. Die wachtwoordmanager werkt automatisch in elke webbrowser die ik gebruik (Chrome, Firefox Nightly en Firefox Focus).2) Ik drukte rechtsboven op "Inloggen" waarna een inlog-dialoogbox (een pop-up venster met invulvelden) verschijnt.3) Als ik in het wachtwoordveld druk, verschijnt een klein pop-up venstertje (met de groene kleur van KeePassDX) met bovenin "www.security.nl" en daaronder een "knop" met de tekst "Sign in with KeePassDX". Uit die eerste tekst blijkt dat Android al heeft herkend omwebsite, d.w.z. om welke, het gaat, en dat reeds heeft doorgegeven aan KeePassDX.4) Ik druk op de 'knop" met de tekst "Sign in with KeePassDX".5) Vervolgens moet ik, in een geheel ander scherm (van KeePassDX, full screen), een wachtwoorddatabase kiezen (zelf heb ik er twee, waarvan ééntje voor tests). Ik kies de gewenste.6) Er verschijnt het verzoek om de (versleutelde) wachtwoorddatabase te ontgrendelen - met mijn vingerafdruk (effectief is de wachtwoorddatabase versleuteld met een lang wachtwoord, dat -effectief- veilig in hardware van mijn Android smartphone is opgeslagen). Met mijn vingerafdruk geeft Android dat lange wachtwoord vrij, waarmee de database wordt intgrendeld). Ik leg mijn vinger op de vingerafdrukscanner, met succes.7) Vanuit het andere scherm ben ik weer terug in de browser met de inlog-dialoogbox van security.nl. Daaronder verschijnt nu een keuzescherm, ik kan kiezen om in te loggen als:• Onbekend (test) (Onbekend (test))• Erik van Straten @ security.nl (E@xs4all.nl)Die bovenste regel heb ik voor tests gebruikt, maar had ook een echt tweede account kunnen zijn. Nb. je ziet achtereenvolgens de accountnaam op de site, en het gebruikte user-ID, meestal jouw e-mailadres.8) Ik druk op de onderste regel: dan vult KeePasdDX automatisch beide velden in, en maakt (ter verduidelijking) de achtergrond van die velden geel.9) Als ik nu op de knop "Inloggen" druk, ben ik ingelogd op security.nl.Klinkt moeilijk, is dat niet: met een paar keer drukken en een vingerafdruk ben ik ingelogd op dewebsite.Als ik op een site,, op zo'n wachtwoordveld druk, verschijnt ook een popup van KeePassDX,met vermelding van de domeinnaam. Als ik dezelfde procedure volg in KeePassDX, moet ik echter gaanin de database naar "passende inloggegevens".De domeinnaam is namelijk onbekend in de wachtwoordmanagerdatabase, de kans is maximaal dat je op een nepsite probeert in te loggen. Dat is het moment om te stoppen![1] https://www.security.nl/posting/837529/Vitens%3A+AVG%3F+Lets+phish%21