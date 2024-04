ACM laat SIDN voor het eerst domeinnamen van webwinkel schrappen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) vorige maand opgedragen om twee domeinnamen van de Nederlandse webwinkel TI-84shop te schrappen (pdf). Het is de eerste keer dat de toezichthouder deze bevoegdheid inzet. De ACM had in september 2023 al een last onder dwangsom opgelegd aan de webshop voor onder andere het laat leveren van bijvoorbeeld spelcomputers en het niet terugbetalen van klanten.

Na afloop van de periode waarin het bedrijf aan de lasten moest voldoen bleek dat het bedrijf zijn werkwijze onvoldoende had aangepast. Daardoor is de dwangsom voor het bedrijf opgelopen tot 250.000 euro. Vervolgens heeft de ACM de gerechtelijke machtiging gekregen om de twee domeinnamen laten schrappen. De toezichthouder heeft dit naar eigen zeggen gedaan om verdere consumentenschade te voorkomen.

Sinds begin 2020 heeft de ACM een wettelijke bevoegdheid om bij dreigende ernstige schade aan collectieve consumentenbelangen een website uit de lucht te laten halen door een internettussenpersoon. Met deze bevoegdheid kan de ACM een domeinnaam laten schrappen. Ook kan de ACM opdracht geven tot het plaatsen van een waarschuwing aan consumenten wanneer deze een website bezoeken.

Om deze procedure in gang te zetten heeft de ACM een machtiging nodig van de rechter-commissaris, die dan beoordeelt of de ACM geen andere, minder vergaande bevoegdheid kan inzetten om het doel te bereiken. In dit geval werd geoordeeld dat dit zo was en moest SIDN, dat de .nl-domeinnamen beheert, uiterlijk binnen vijf werkdagen de domeinnamen schrappen, anders kon het een dwangsom van de ACM krijgen.