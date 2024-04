AP adviseert overheid om te stoppen met Facebookpagina's

Vanwege privacyrisico's voor burgers moet de overheid stoppen met het gebruik van Facebookpagina's, zo adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het advies van de privacytoezichthouder op korte termijn bespreken met Meta. Eerdere gesprekken tussen het Amerikaanse techbedrijf en de Nederlandse overheid liepen op niets uit.

De Haagse Privacy Company deed eerder al privacyonderzoek (DPIA) naar het gebruik van Facebookpagina's door de Nederlandse overheid en oordeelde dat er moet worden gestopt met het gebruik van het platform voor de communicatie met burgers, als de huidige risico's voor privacy en mensenrechten blijven bestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu bevestigd dat de vastgestelde privacyrisico's moeten worden weggenomen als de overheid van Facebookpagina's gebruik wil blijven maken.

"Meta verzamelt gegevens via (surf)gedrag, zoals het liken van bepaalde pagina’s en stelt daarmee profielen van mensen op (profiling). Meta verzamelt deze gegevens niet alleen op haar eigen websites, maar kan door het plaatsen van zogeheten tracking cookies ook mensen volgen als ze andere websites bezoeken. Daarmee kan Meta het internetgedrag van mensen door de tijd heen volgen en daarmee de profielen van deze personen met steeds meer data verrijken", aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw merkt op dat de overheid graag gebruik wil blijven maken van Facebookpagina's voor haar communicatie, maar ook zorgvuldig wil omgaan met de bescherming van persoonsgegevens en rechten van burgers. Naar aanleiding van het privacyonderzoek van Privacy Company vonden er gesprekken plaats tussen Meta en het ministerie. Het techbedrijf liet destijds weten dat het niet van plan was om de gevraagde aanpassingen door te voeren.

Daarop heeft Van Huffelen de Autoriteit Persoonsgegevens om advies gevraagd. De toezichthouder stelt nu dat de geconstateerde hoge privacyrisico’s weggenomen moeten worden om gebruik te kunnen blijven maken van Facebookpagina's. "Dit betekent onder andere dat de verwerkingen in het kader van Facebook Pages inzichtelijker moeten worden en dat de noodzaak, doeleinden, rolverdelingen en grondslagen van deze verwerkingen geïdentificeerd moeten worden en aan de AVG moeten voldoen", legt de staatssecretaris uit.

In het advies laat de Autoriteit Persoonsgegevens ook weten dat de overheid de inzet van Facebook Pages niet zou moeten continueren. Volgens de staatssecretaris kan de Rijksoverheid niet alle hoge risico’s zelf wegnemen, maar moet het daarvoor met Meta afspraken maken. "Ik heb een team van onderhandelaars gemandateerd om, net als eerder bij Google en Microsoft, in korte tijd te proberen tot overeenstemming te komen met Meta." Zodra er meer duidelijk over deze gesprekken is wordt de Tweede Kamer ingelicht (pdf).

"De Rijksoverheid wil graag gebruik blijven maken van Facebook Pages voor haar communicatie, ook gezien haar bijzondere rol bij publieke dienstverlening aan hulpbehoevende burgers of in communicatie bij crises", zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.