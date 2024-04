Autoriteit Persoonsgegevens adviseert overheid te stoppen met Facebook

Social media gebruiken is oude school. Er is een tijd geweest dat je bijna niet om ze heen kon. Maar dat is niet meer zo.



Facebook gebruiken om "naar de burger toe" te communiceren is ouderwets en onvoldoende controleerbaar. En dan heb ik het nog niet eens over politici die X gebruiken voor hun uitlaat uitingen. Dringend omscholen.



Zelf heb ik geen hele overheid, maar kan wel vertellen wat voor ons als een tierelier werkt: Eigen blog met gemoderate comments. Zit wel werk in, want ze stromen soms binnen als een gek. Maar je haalt de nukkige berichten eruit, alhoewel we echt heel erg veel laten staan. En het tweede wat enorm werkt: Persoonlijk antwoord geven en ook daar heel erg veel nukkig door de vingers zien. Met elk mailtje dat je krijgt, altijd denken dat je zelf ook wel eens een slechte haardag hebt. Lief blijven en alles wat kan, doen. Dat is zo zeldzaam dat gebruikers er echt nog regelmatig van schrikken. Dat je écht even de tijd voor ze hebt genomen. Persoonlijk.



Ik heb zelf geen eigen overheid. En ben ook niet echt van plan een overheid te beginnen. Maar zou ik het overwegen, dan zou ik het precies zo aanpakken.



Over privacy krijgen we nooit vragen. Vanwege onze manier van aanpak spreekt dat blijkbaar meer dan voor zich. Nou is een overheid een beetje duurder om lid van te zijn dan wij, dus dan krijg je natuurlijk ook meer klachten, maar ik moet zeggen, we hebben duizenden fans die in vol vertrouwen elke dag terugkomen. Wat voor een overheid van tegenwoordig wellicht de boel ook weer wat gezelliger zou kunnen maken.