Openbaar Ministerie: Telegram geeft geen gehoor aan verwijderverzoeken

Chatapp Telegram geeft geen gehoor aan verzoeken om content van het platform te verwijderen, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Het OM, dat onlangs ook al kritiek op de chatdienst uitte, reageert tegenover de NOS over het verschijnen van zogeheten bangalijsten op het platform. Op de lijsten staan contactgegevens, foto's en video's van vrouwelijke studenten.

Het Openbaar Ministerie kan het platform vorderen om berichten te verwijderen. "Dat zouden wij bijzonder graag doen bij Telegram, maar Telegram doet dit niet. Telegram geeft geen gehoor aan dit soort verzoeken. Dan houdt het tot onze spijt op", zo laat een woordvoerder aan de NOS weten. Onlangs uitte ook demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kritiek op Telegram. "Telegram is een platform dat niet tot slecht in verbinding staat met de Nederlandse politie. Het indienen van vorderingen in het kader van opsporingsonderzoeken heeft weinig meerwaarde; Telegram reageert niet op dergelijke vorderingen of bevelen."

De minister stelde vorige maand dat criminaliteit die via Telegram plaatsvindt moet worden bestreden. "In het geval van Telegram lijkt in een adequaat moderatiebeleid voor openbare groepen de grootste winst te behalen. De Nederlandse strafrechtelijke aanpak heeft een beperkt effect aangezien het hier om een internationale online dienst gaat met een groot aantal gebruikers."

Wat betreft de bangalijsten laat de politie weten dat slachtoffers die aangifte doen er rekening mee moeten houden dat er niets met hun aangifte gedaan kan worden. "Het hangt namelijk van de bangalijst af of er voldoende sprake is van smaad en laster. En soms blijkt het helaas niet mogelijk om achter de dader te komen. In dat geval zal de politie met je meedenken over wat je verder kunt doen."