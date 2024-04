SIDN meldt structurele daling van prijzen voor IPv4-adressen

De prijzen die voor IPv4-adressen moeten worden betaald zijn structureel aan het dalen, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, op basis van cijfers van IPv4.Global en een analyse van APNIC-wetenschapper Geoff Huston. Dat komt mede door afnemende vraag en de adoptie van IPv6. Naarmate meer partijen op IPv6 overstappen zal ook de behoefte aan IPv4-adressen afnemen, waardoor de prijzen hiervan uiteindelijk zelfs zullen instorten, voorspelt SIDN.

In 2022 was er nog een piek in de prijzen die voor IPv4-adressen moesten worden betaald. Afhankelijk van het aantal IPv4-adressen in een blok werd er 50 tot 60 dollar per adres betaald. Dat bedrag is vorig jaar flink gedaald. Volgens SIDN zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor het dalen van de prijzen. Zo kochten cloudproviders de afgelopen jaren grote hoeveelheden IPv4-adressen, maar is die vraag inmiddels voorbij.

"Een andere genoemde oorzaak is een stijging van de prijzen in 2021 als gevolg van de herstart van de economie na de coronacrisis, gevolgd door een daling vanwege de kanteling van de economische conjunctuur", aldus SIDN. Dat ziet een structurele daling van de prijzen voor IPv4-adressen over de hele breedte van blokgrootten. Wanneer grote houders ongebruikte IPv4-adressen op de markt brengen, zal dit de prijs nog sneller doen dalen. Daarnaast zal de daling doorzetten als meer partijen op IPv6 overstappen.

Verder stelt SIDN dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de eerste IPv6-only diensten (waarschijnlijk in Azië of Zuid-Amerika) beschikbaar komen, die dan onbereikbaar voor IPv4-only clients zijn. De stichting waarschuwt geregeld dat de IPv6-adoptie in Nederland stilvalt. "Die achterstand levert ons economische schade op. Het maakt Nederland onaantrekkelijk voor nieuwe initiatieven op gebied van het Internet of Things (IoT) en het tast ons innovatie-imago en vestigingsklimaat aan", aldus de stichting.