Amsterdammer die data honderdduizenden festivalgangers stal veroordeeld

Een 28-jarige man uit Amsterdam die persoonsgegevens van honderdduizenden festivalgangers, artiesten en crewleden van dancefestivals stal is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden en een taakstraf van 240 uur. Daarnaast moet de man ook een schadevergoeding betalen van ruim 35.000 euro. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van twintig maanden geëist, waarvan vijf voorwaardelijk.

De man wist in te breken op het EVI-systeem van het Enschedese softwarebedrijf NextSelect. Tegenover de rechter verklaarde hij dat dit mogelijk was door middel van het wachtwoord 'Welkom01'. Dat staat niet in het vonnis vermeld. In de tenlastelegging wordt gesproken over "geraden/gegokte/ berekende" inloggegevens, maar in de bewezenverklaring is dit doorgestreept.

Tevens heeft de man ook de broncode van het EVI-systeem buitgemaakt, aldus de rechter. "Dit zijn forse inbreuken op andermans intellectuele eigendom. Verdachte heeft immers een serversite-broncode overgenomen, die nooit toegankelijk is voor publiek, en waarin jaren werk zit. De database bestond uit alle evenementen, alle bezoekers, alle rechten, alle persoonsgegevens, alle personeelsgegevens en alle artiestengegevens."

De straf valt veel lager uit dan de eis van het OM. De rechter besloot bij het bepalen van de strafmaat in 'sterke mate' rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De man is zzp’er, heeft al geruime tijd een vaste relatie en zijn partner is in verwachting van hun tweede kind. "Verdachte is kostwinner en moet zijn gezin onderhouden. Deze omstandigheden leiden ertoe dat naar het oordeel van de rechtbank passend en geboden is een andere strafvorm op te leggen dan een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf", aldus de rechter.