Brits bedrijf moet boete wegens 107 miljoen spamberichten toch betalen

Een Brits wervings- en selectiebureau dat zonder toestemming 107 miljoen spamberichten naar meer dan 437.000 personen stuurde moet een boete van omgerekend 150.000 euro toch betalen. Dat heeft een Britse rechtbank bepaald. Het Britse bedrijf verstuurde de berichten over een periode van een jaar, van augustus 2019 tot augustus 2020. Dat komt neer op 244 spamberichten per persoon in deze periode.

De Britse privacytoezichthouder ICO besloot het bedrijf een boete van 130.000 pond op te leggen, omdat het versturen van marketingberichten zonder toestemming in het Verenigd Koninkrijk is verboden. Het wervings- en selectiebureau ging tegen de boete in beroep, maar het bezwaar werd door de rechtbank verworpen. Het bedrijf claimde dat personen die zich registreerden op de vacaturesites die het biedt, automatisch akkoord gingen met direct marketing, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De ICO is tevreden met de uitspraak en stelt dat direct marketing een grote inbreuk op de privacy kan zijn.