VS: basale cyberhygiëne voorkomt 98 procent van cyberaanvallen

Basale cyberhygiëne voorkomt 98 procent van de cyberaanvallen, zo stelt Jen Easterly, hoofd van het Amerikaanse cyberagentschap CISA. De Amerikaanse overheidsdienst is een nieuwe campagne gestart genaamd 'We Can Secure Our World', waarin het mensen wijst op de proactieve stappen die ze kunnen nemen om hun 'digitale leven' te beschermen.

In de campagne, die zal worden uitgezonden via televisie, radio, digitale advertenties, winkels, socialmediaplatforms en billboards, wordt opgeroepen om wachtwoorden van minimaal zestien karakters te gebruiken, multifactorauthenticatie in te stellen, met een wachtwoordmanager te werken, het meteen installeren van updates, alert te zijn op aanbiedingen die te mooi om waar te zijn en het rapporteren van phishingberichten.

"Basale cyberhygiëne voorkomt 98 procent van de cyberaanvallen, dat is waarom het onze missie is om cyberhygiëne net zo gewoon te maken als het poetsen van onze tanden en wassen van onze handen. Maar, alles met 'cyber' kan voor de meeste Amerikanen heel technisch en complex lijken. Daarom is het ook onze missie om dergelijke informatie toegankelijker te maken", aldus Easterly.

De CISA-directeur roept zowel kleine als grote organisaties op om met de overheidsdienst samen te werken en mensen aan te moedigen beveiligingsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat ze dergelijk gedrag overnemen. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) is onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security.