Apple verhelpt kritieke kwetsbaarheid in Windowsversie van iTunes

Apple heeft een kritieke kwetsbaarheid in de Windowsversie van iTunes verholpen, waardoor een aanvaller de app kan laten crashen of in het ergste geval willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Het beveiligingslek (CVE-2024-27793) is aanwezig in het Core Media framework dat door iTunes wordt gebruikt voor het verwerken van mediabestanden.

Wanneer een kwetsbare versie van iTunes een speciaal geprepareerd mediabestand verwerkt is 'arbitrary code execution' mogelijk, aldus de uitleg van Apple. De kwetsbaarheid werd gevonden en gerapporteerd door een onderzoeker van de University of Texas. De impact is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1. Gebruikers wordt opgeroepen om te updaten naar iTunes 12.13.2 voor Windows.