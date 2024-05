Ruim achtduizend eenmanszaken lieten adres in Handelsregister afschermen

Ruim achtduizend eenmanszaken hebben wegens dreiging hun bezoekadres laten afschermen in het Handelsregister, zo laat demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken weten (pdf). Sinds begin 2022 zijn alle woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld notarissen, advocaten en deurwaarders.

Sinds de tweede helft van 2022 is het mogelijk om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon af te schermen, indien dat nodig is voor de veiligheid van één of meer personen op dat adres. Dat geldt ook als het geen woonadres is. Ondernemers moeten in dit geval wel aantonen dat afscherming echt nodig is, zoals een aangifte van bedreiging. Daarnaast kunnen bepaalde beroepsgroepen die met dreiging te maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld journalisten, hun bezoekadres preventief laten afschermen. Voor deze afscherming geldt wel dat een adres óók woonadres is en de onderneming geen kapitaalvennootschap (BV of NV) is.

Volgens de minister zijn de regels voor preventieve afscherming strenger, omdat het hier gaat om een ‘waarschijnlijke dreiging’ en dit minder zwaar weegt dan de publicatieverplichtingen in andere wetten. De verzoeken van ondernemers die hun adres willen afschermen worden beoordeeld door beroepsorganisaties, die hierover afspraken maken met de KVK. Dit heeft tot nu geleid tot meer dan 8100 afgeschermde adressen voor eenmanszaken en 354 afgeschermde adressen bij overige rechtsvormen.

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. Vanwege misbruik van gegevens in het Handelsregister is het kabinet gekomen met een 'Datavisie' die privacy van ingeschreven ondernemers beter zou moeten beschermen.