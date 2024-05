Securitybedrijf Zscaler haalt testomgeving offline na geruchten over inbraak

Securitybedrijf Zscaler heeft een testomgeving offline gehaald na geruchten over een inbraak. Op X verscheen een bericht waarin werd gesteld dat een aanvaller toegang bood tot systemen van Zscaler. Naar aanleiding van de berichtgeving stelde Zscaler dat het een 'geïsoleerde testomgeving op een enkele server' had ontdekt die toegankelijk was vanaf het internet. De server bevat volgens het bedrijf geen klantgegevens.

"De testomgeving werd niet gehost op de infrastructuur van Zscaler en had geen verbinding met de omgevingen van Zscaler. De testomgeving is voor forensisch onderzoek offline gehaald", aldus een verklaring van het securitybedrijf. In een laatste update stelt Zscaler dat het onderzoek gaande is en er geen impact of inbraak is geweest op klant-, productie- of bedrijfsomgevingen. "We blijven de situatie monitoren en zullen gedurende de afronding van het onderzoek met aanvullende informatie komen."