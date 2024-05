Brits veilinghuis Christie's al dagen offline wegens cyberaanval

Het Britse veilinghuis Christie's is al dagen offline wegens een cyberaanval, waardoor bezoekers van de website naar een tijdelijke site worden doorgestuurd en één veiling met een dag is uitgesteld. In een verklaring stelt Christie's dat verschillende systemen, waaronder de website van het veilinghuis, door een 'technology security issue' zijn getroffen. Details over het beveiligingsprobleem zijn niet gegeven.

Twee medewerkers laten tegenover The New York Times weten dat de paniek is toegeslagen en de top van het veilinghuis niets zegt over het incident. Zo krijgen medewerkers niet te horen of de aanvallers vertrouwelijke informatie hebben buitgemaakt, aldus de twee werknemers die anoniem willen blijven. Wanneer systemen weer zijn hersteld is onbekend. Op de tijdelijke website maakt Christie's excuses dat de volledige site offline is.