Tweede Kamer akkoord met zwaardere straffen voor cyberspionage

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel waardoor het mogelijk wordt om cyberspionage zwaarder te bestraffen. Computermisdrijven die worden begaan voor het plegen van cyberspionage kunnen met een derde worden verhoogd. Volgens demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid hebben maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder globalisering en digitalisering, gezorgd dat de manier waarop spionage plaatsvindt is veranderd.

Computermisdrijven kunnen nu al worden bestraft, maar de minister stelt dat in het geval van cyberspionage de ernst hiervan niet goed in de strafmaat terugkomt. "In verschillende computermisdrijven zijn wel strafverzwarende omstandigheden opgenomen, zoals de omstandigheid dat het strafbare feit is gepleegd met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. De omstandigheid dat het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid geldt echter nog niet als strafverzwarend."

Het strafmaximum voor computermisdrijven die een belangrijke rol kunnen spelen bij spionage wordt door het voorstel met een derde verhoogd als dit wordt gedaan voor een buitenlandse mogendheid. Wanneer iemand gevoelige informatie lekt die niet gerubriceerd is, of als iemand andere handelingen uitvoert voor een buitenlandse overheid, wordt dat ook door het voorstel strafbaar gesteld als het de Nederlandse belangen ernstig kan schaden.

"Het kan bijvoorbeeld gaan om het delen van gevoelige bedrijfsinformatie die een ander land kan misbruiken, of het doorgeven van persoonsgegevens aan buitenlandse overheden. Bij het lekken van bedrijfsgeheimen kon het OM voorheen alleen een vervolging starten als het bedrijf besloot een klacht bij hen neer te leggen. Nu kan het OM ook zelf besluiten om te vervolgen als de spionageactiviteit uitgevoerd wordt voor een ander land", laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten. De Eerste Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen.