GitHub waarschuwt voor Git-lek dat remote code execution mogelijk maakt

GitHub waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid in Git waardoor remote code execution mogelijk is en roept gebruikers op om naar de nieuwste versie te updaten. Git is een populaire oplossing voor softwareontwikkelaars om code van een lokale repository naar een remote Git-repository te krijgen. Zo kunnen meerdere programmeurs aan de code werken. Het is ook mogelijk om een remote Git-repository naar een lokale machine of andere locatie te kopiëren.

In het geval van repositories met submodules is het mogelijk om tijdens de 'clone' operatie code uit te laten voeren, zonder dat de gebruiker de kans krijgt om te zien welke code er wordt uitgevoerd. Dit is mogelijk door Git via een directory en symbolisch link in de war te brengen, aldus Johannes Schindelin van GitHub. De aanval werkt niet wanneer ondersteuning van symbolisch links in Git is uitgeschakeld. Tevens wordt ontwikkelaars aangeraden om geen repositories van onbetrouwbare bronnen te klonen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.