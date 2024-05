FBI neemt website en Telegram-kanaal BreachForums in beslag

De FBI heeft de website en Telegram-kanaal van datalekforum BreachForums in beslag genomen. Via het forum werden allerlei gestolen databases aangeboden. Zowel de website als het Telegram-kanaal laten weten dat die door de FBI in samenwerking met internationale partners uit de lucht zijn gehaald. Verder worden mensen met informatie over het forum opgeroepen om dit met de autoriteiten te delen.

BreachForums bestaat al jaren en is gebruikt voor de verkoop van miljarden gestolen persoonsgegevens. Begin vorig jaar werd de beheerder van het forum met de alias 'Pompompurin' aangehouden. De man werd begin dit jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar. BreachForums ging vervolgens onder beheer van een nieuwe beheerder en nieuwe domeinen gewoon verder. Zo werd er onlangs nog bij Europol gestolen data via het forum aangeboden.

Nu laten zowel de website en het Telegram-kanaal van BreachForums als het Telegram-kanaal van de vermeende nieuwe beheerder weten dat ze door de FBI in beslag zijn genomen. Daarbij wordt ook gewezen naar een aparte pagina op IC3.gov waar slachtoffers van het forum melding kunnen doen. Verdere details over de operatie zijn op dit moment onbekend.