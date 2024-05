Kamercommissie organiseert gesprek over illegale content op Telegram

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer organiseert later deze maand een rondetafelgesprek over illegale content en producten op Telegram. Onder andere Meta en vertegenwoordigers van de politie zullen aan het gesprek deelnemen. Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid liet afgelopen maart weten aan een plan te werken om de online verkoop van drugs en andere verboden middelen op Telegram aan te pakken.

De bewindsvrouw liet herhaaldelijk weten dat Telegram niet goed op verzoeken reageert om content te verwijderen. "Er zijn socialmediabedrijven die op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen, contact opnemen, geen communicatie, ik vind dat ook echt verwerpelijk. Dat is een verantwoordelijkheid die zij ook hebben. Het kan niet zo zijn dat er online een parallelle wereld ontstaat die we in de echte wereld niet zouden accepteren. Uiteindelijk wil je echt kunnen handelen richting socialmediabedrijven als zij op geen enkele manier met ons contact hebben."

Begin deze maand werd bekend dat het Belgische Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) voor heel Europa toezicht gaat houden op Telegram. "Zodra de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening in werking treedt, kan de Nederlandse toezichthouder de Belgische toezichthouder verzoeken de Digitaledienstenverordening te handhaven. Daarbij kan Telegrams wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van verplichtingen", stelt Sarah Eskens, universitair docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Eskens houdt zich bezig met juridische vraagstukken op het gebied van technologie en diende een position paper voor het rondetafelgesprek in.

Eskens stelt dat op basis van Nederlands recht een tussenhandeldienst strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor illegale inhoud zodra zij geen beroep kan doen op haar aansprakelijkheidsvrijstelling, en kan zij strafrechtelijk worden vervolgd als zij een rechterlijk bevel niet opvolgt. "De hoop is dat dit soort juridische vervolgstappen makkelijker te nemen zijn nu Telegram een wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen in België." Naast Eskens hebben ook Meta en TikTok een position paper voor het rondetafelgesprek ingediend. Dat staat gepland voor 23 mei.