RDI vindt weinig gehoor met pleidooi voor breed toepassen IPv6

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vindt weinig gehoor met het pleidooi voor het breed toepassen van IPv6, ook al zorgt dit voor een betere routing en gegevensbeveiliging, zo stelt de toezichthouder in het Jaarbericht 2023. De RDI liet eerder al weten dat een open en vrij internet een publiek belang is en gebaat is bij standaarden en het implementeren van best practices voor die standaarden.

Zo werd de toezichthouder vorig jaar lid van het Forum Standaardisatie, het Platform Internetstandaarden (IP) en startte een samenwerking met de Raad voor Accreditatie. "Nederland loopt in Europa niet langer voor waar het gaat om het toepassen van internetstandaarden zoals IPv6. En door de voortvarendheid van andere landen, lopen we die achterstand niet in", aldus de RDI toen het toetrad tot het Platform Internetstandaarden.

Vorig jaar was één van de punten waar de toezichthouder zich op richtte het 'borgen van de betrouwbaarheid en veiligheid van het internetverkeer'. "Er is onder meer aandacht voor routeringsecurity en verhogen van implementatiegraad van standaarden zoals Internet Protocol versie 6 (IPv6)", zo stond in het Jaarplan 2023 (pdf).

Terugkijkend op vorig jaar blijkt dat niet helemaal gelukt te zijn. "Ook internationaal pleit de RDI voor het toepassen van standaarden. Ons pleidooi voor het breed toepassen van IPv6 vindt beperkt gehoor. Daar blijven wij aandacht voor vragen, omdat toepassing van IPv6 onder andere bijdraagt aan betere routing en gegevensbeveiliging.", laat het Jaarbericht over vorig jaar weten (pdf).