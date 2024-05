Ombudsman: AVG biedt meer opties voor overheid om data uit te wisselen

De AVG biedt meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen tussen overheidsorganisaties, dan vaak door diezelfde organisaties wordt gedacht, zo stelt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het Jaarverslag over 2023. Volgens de ombudsman houdt de overheid zichzelf, vooral bij proactieve dienstverlening, vaak gevangen in veronderstelde belemmeringen. "Ze denkt in problemen in plaats van in mogelijkheden. En zo houdt ze zelf, onder het mom van weten regelgeving die veranderingen onmogelijk maken, broodnodige veranderingen in de eigen dienstverlening tegen."

Als voorbeeld noemt Van Zutphen de 'vaak strenge toepassing' van de AVG. De privacywet biedt volgens de ombudsman meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen tussen overheidsorganisaties, dan vaak door diezelfde organisaties wordt gedacht. "Zij ervaren de privacyregels als obstakel, met grote gevolgen voor burgers. Problemen in de uitvoering van overheidstaken hadden grotendeels voorkomen kunnen worden als de politiek eerder duidelijke keuzes maakt over de balans tussen privacy en de uitvoering van overheidstaken. Want óók daar biedt de AVG ruimte voor."

De ombudsman wijst dan naar de vereenvoudiging van het krijgen van dubbele kinderbijslag bij kinderen die intensieve zorg nodig hebben. "Als ouders/verzorgers van deze kinderen toestemming geven voor het delen van gegevens met de SVB, ontvangen zij de dubbele kinderbijslag automatisch." Aan de andere kant wordt in het Jaarverslag ook een voorbeeld genoemd van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die zonder toestemming gegevens deelt.