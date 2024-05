Mozilla gaat Firefox voorzien van 'lokale on-device AI-modellen'

Allemaal prima zolang er maar een uitknop op zit waar mee ik *alles* kan stoppen zonder eerst door allerlei hoepels te hoeven springen en sproradisch weer het automatisch zie aangaan.



A.I heeft bij mij zeker toegevoegde waarde maar absoluut niet in een browser. Als ik regulier wil browser dan doe ik dat als ik iets wil omzetten naar tekst wel we hebben zo iets dat OCR heet en al jaren bestaat. En als ik verbanden wil onderzoeken of meerdere bronnen tegelijk moet verwerken dan gebruik ik daar datamining software voor.



De kracht van A.I zit hem in het kunnen optimaliseren van een workflow, taak of probleem door hele specifieke training. Maar het is een gedrocht als je het als een multitool ziet en denkt dat het meerdere dingen goed kan. Spoiler dat kan het niet het is heel goed in faken richting mensen dat het dat kan maar de accuratie neemt dramatisch af als je het echt meet. Net als echte mensen als je ze complexe problemen voor schotelt en het niet in hapklare brokken brengt.