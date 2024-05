LastPass gaat na zestien jaar url's in wachtwoordkluizen versleutelen

Wachtwoordmanager LastPass heeft besloten om na zestien jaar url's in wachtwoordkluizen te versleutelen. Experts hebben al jaren kritiek op het feit dat dit niet gebeurt. In 2022 wisten aanvallers op systemen van LastPass in te breken en gingen er vervolgens met de kluisdata van klanten vandoor. LastPass biedt een wachtwoordmanager die in de cloud draait. De aanval was mogelijk doordat een DevOps-engineer van LastPass op zijn thuiscomputer een oude versie van Plex draaide waarin een drie jaar oude kwetsbaarheid zat.

Onder de gestolen kluisdata bevonden zich ook onversleutelde url's. Wanneer LastPass-gebruikers een website bezoeken kijkt de wachtwoordmanager of de bezochte url in de kluis bekend is, zodat opgeslagen inloggegevens kunnen worden ingevuld. Na de inbraak erkende LastPass dat url's niet versleuteld werd opgeslagen en suggereerde daarbij dat dit het hier niet om gevoelige gegevens ging.

"Maar website url's zijn wel zeer gevoelige data. Aanvallers willen dolgraag weten waar je toegang toe hebt. Dan kunnen ze gerichte phishingmails maken voor de personen die hun moeite waard zijn", aldus beveiligingsonderzoeker Wladimir Palant eind 2022. Hij voegde toe dat sommige door LastPass opgeslagen url's parameters bevatten die gevoelig kunnen zijn. Tevens merkte Palant op dat LastPass in 2015 (pdf), 2017 en 2018 was gewaarschuwd dat het niet versleutelen van url's een slecht idee was.

LastPass geeft als reden dat het in 2008 is ontwikkeld en ontsleuteling toen veel meer rekenkracht kostte. Voor betere prestaties en gebruikerservaring is toen besloten de url's niet te versleutelen, aldus de verklaring van het bedrijf. Nu stelt LastPass dat het wel belangrijk is om url's te versleutelen, omdat die informatie over het account in kwestie bevatten.

De versleuteloperatie gaat gefaseerd plaatsvinden. De eerste fase zou in juni gereed moeten zijn, waarbij de uitrol in juli begint. Gebruikers ontvangen dan een e-mail met informatie over wat te verwachten en zal er begonnen worden met het versleutelen van primaire url-velden van in de kluis opgeslagen accounts. De overige url-velden zullen eind dit jaar worden versleuteld.