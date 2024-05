Gemeente Zaltbommel stopt cameratoezicht in winkelgebieden: zwaar middel

De gemeente Zaltbommel heeft besloten om het cameratoezicht in winkelgebieden te stoppen en zal de camera's later dit jaar verwijderen. "Cameratoezicht is een zwaar middel. Vanwege de inbreuk op de privacy mag gemeentelijk cameratoezicht pas worden ingezet als andere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad", aldus de gemeente.

Eind vorig jaar besloot de gemeente het cameratoezicht in de openbare ruimte te evalueren. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal criminele of andere overlast gevende incidenten in de winkelgebieden zeer laag is. "(Privacy)wetgeving staat camera’s in de openbare ruimte dan niet (meer) toe", zo laat de gemeente weten.

In de evaluatie benadrukt de gemeente dat privacy een grondrecht is voor burgers (pdf). "Cameratoezicht staat altijd op gespannen voet met dit grondrecht omdat iemand die aan cameratoezicht wordt onderworpen niet met rust wordt gelaten. Het recht op privacy is echter niet absoluut: er kunnen redenen zijn om dit recht in te perken."

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat de opbrengst van het cameratoezicht zeer laag is en met name betrekking heeft op problemen rondom de leefbaarheid. "Gezien de kosten van cameraproject, in euro’s en in inbreuk op de privacy, en de constatering dat het cameratoezicht beperkt bijdraagt aan de handhaving van de openbare orde ligt het in de rede om het gemeentelijk cameratoezicht te heroverwegen. Er lijkt in ieder geval geen reden om het cameratoezicht in de winkelgebieden te continueren."