Drents waterschap meldt mogelijk datalek met burgerservicenummers

Het Drentse waterschap Drents Overijsselse Delta waarschuwt voor een mogelijk datalek met burgerservicenummers en andere persoonsgegevens die via het geo-informatieportaal toegankelijk waren. Vorige week meldde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een soortgelijk datalek met kadastrale gegevens die zes maanden lang toegankelijk bleken te zijn.

"In het online portaal waarin digitale kaarten zijn opgeslagen, het geo-informatieportaal van ons waterschap, is een mogelijk datalek geconstateerd. Hierdoor is mogelijk toegang geweest tot persoonsgegevens, zoals BSN en adresgegevens. Het gaat hierbij om gegevens van kadastrale percelen en de eigenaren en gerechtigden van deze percelen in het werkgebied van ons waterschap", zo laat Drents Overijsselse Delta weten. Het gaat hierbij om gegevens die van het Kadaster afkomstig zijn en via het geo-informatieportaal beschikbaar zijn. "Onbedoeld zijn de gegevens toegankelijk geweest voor onbevoegden."

Na de ontdekking dat de gegevens voor onbevoegden toegankelijk waren is deze toegang dichtgezet. Daarnaast is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij het Kadaster. "De gegevens waren alleen toegankelijk voor mensen met kennis van ons geo-informatieportaal en de technische kennis om de gegevens te kunnen vinden. We weten niet of de gegevens daadwerkelijk gevonden en geraadpleegd zijn door onbevoegden. Het was niet mogelijk om de gegevens te wijzigen", legt Drents Overijsselse Delta verder uit. Ook HHNK stelde dat de gegevens alleen toegankelijk waren voor mensen met 'specifieke technische kennis en middelen'.