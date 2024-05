Signal hekelt Europees plan voor chatcontrole: hele proces corrupt

Het hele proces rond het invoeren van chatcontrole in Europa is corrupt, zo stelt Meredith Whittaker, president van chatapp Signal. De Europese Commissie wil alle chatberichten van burgers controleren. Het Europees Parlement zag het voorstel niet zitten en kwam met een eigen voorstel. De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen, maar deze week bleek dat EU-voorzitter België een nieuw plan heeft bedacht. Wie niet akkoord gaat met de controle mag geen video's of afbeeldingen meer uploaden.

Whittaker hekelt in een interview met TechCrunch onder andere de lobby van scanningbedrijven die een rol heeft gespeeld bij het opstellen van het wetsvoorstel. Vorig jaar stelde een collectief van onderzoeksjournalisten van Die Zeit, Le Monde, Balkan Insight, Solomon en IRPI Media op basis van interne documenten en onderzoek dat bij het plan voor chatcontrole ook allerlei commerciële belangen zijn betrokken.

Daarnaast hebben allerlei vooraanstaande experts zich tegen het plan uitgesproken en gewaarschuwd voor de grote gevolgen die het heeft. "Waar je het over hebt is een backdoor in de kerninfrastructuur waarop we vertrouwen voor overheid, handel en communicatie. Het is absoluut gevaarlijk, oh, wacht, er is geen data die aantoont dat dit ook kinderen gaat helpen", voegt de Signal-president toe.

Whittaker merkt op dat er een groot tekort is aan financiering voor sociale dienstverlening en onderwijs. "Er zijn echte problemen om kinderen te helpen. Die krijgen niet de aandacht. In plaats daarvan is er een fixatie op een backdoor voor encryptie, op het kapotmaken van de enige technologie die we hebben die vertrouwelijkheid, authenticiteit en privacy kan verzekeren. Dus de argumenten zijn duidelijk. Het is glashelder dat ze fout zitten. Het is glashelder dat het hele proces corrupt is, om op z'n zachtst te zeggen. En toch is er deze factie die het niet los kan laten."

Ook de Europese burgerrechtenbeweging EDRi hekelt de lobby rondom het plan. "We hebben strengere regels nodig voor zakelijk gelobby, met name door groepen zoals Thorn, die de NGO-tak van hun organisatie gebruiken om hun for-profit werk te verbergen. We hebben op het gebied van digitaal beleid ook een eerlijk en transparant deelnemingsproces in het wetgevingsproces nodig, die ervoor zorgt dat maatschappelijke organisaties ook een formele plek aan de tafel krijgen."