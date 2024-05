Gezichtsherkenning Britse winkel bestempelt klant ten onrechte als winkeldief

De gezichtsherkenningstechnologie in een Britse winkel heeft een klant ten onrechte als winkeldief bestempeld, zo meldt de BBC dat met het slachtoffer sprak. Volgens burgerrechtenbeweging Big Brother Watch is het de eerste keer dat iemand zich in het Verenigd Koninkrijk uitspreekt na verkeerd te zijn geïdentificeerd door deze 'Orwelliaanse technologie'. De beweging heeft nu juridische stappen aangekondigd om het gebruik van gezichtsherkenning door politie en winkels te stoppen.

Het slachtoffer laat aan de BBC weten hoe ze bij het betreden van een Home Bargains-winkel binnen een minuut door een medewerker werd beschuldigd en haar tas werd doorzocht. Ook kreeg ze te horen dat ze niet meer welkom was bij alle winkels die van de gezichtsherkenningstechnologie van Facewatch gebruikmaken. Facewatch liet later aan het slachtoffer weten dat het een fout had gemaakt.

De BBC sprak ook met een ander slachtoffer dat ten onrechte door gezichtsherkenningstechnologie van de Britse politie als gezocht persoon was aangemerkt. Hij werd twintig minuten vastgezet en moest zijn vingerafdrukken geven. Nadat hij een kopie van zijn paspoort had verstrekt mocht hij gaan. "Ik werd als schuldige behandeld totdat ik bewezen onschuldig was."

Volgens Silkie Carlo, directeur van Big Brother Watch, hebben de meeste mensen geen idee wat live gezichtsherkenning is. Carlo vergelijkt het met een digitale politie-line-up waar iedereen van wie het gezicht wordt gescand aan deelneemt. "Als er een match wordt gevonden komt de politie en zet ze mogelijk vast en ondervraagt ze om hun onschuld te bewijzen." Dit jaar heeft de Britse politie al 67 keer live gezichtsherkenningstechnologie in openbare ruimtes ingezet. Voor heel 2023 was dat nog 23 keer.

"Dit is een strijd voor een vrije toekomst. De verhalen van Sara en Shaun zijn bewijs dat wie je ook bent of wat je ook doet, gezichtsherkenning een bedreiging voor je rechten vormt. We hebben je steun nodig om deze Orwelliaanse nachtmerrie voor iedereen te stoppen", aldus Big Brother Watch op X.