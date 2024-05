Bits of Freedom bezorgd over Dick Schoof als premierskandidaat

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom maakt zich zorgen over de gisteren aangekondigde premierskandidaat Dick Schoof. Aanleiding zijn uitlatingen van Schoof over end-to-end encryptie en privacy, illegale surveillance die plaatsvond toen hij het bewind bij de NCTV voerde, illegale infiltratie in moskeeën en zijn steun voor de omstreden 'sleepnet'.

"We maken ons zorgen. Over de rechtsbescherming van burgers en over de rechtsstaat", laat Evelyn Austin weten, directeur van Bits of Freedom. Ze wijst onder andere naar illegale surveillance van burgers op social media door de NCTV. "Vanachter nepaccounts en een apart opgetuigd, 'vuil' IT-systeem dat niet naar de overheid te herleiden was. Binnen het NCTV bestond er geen twijfel over dat de praktijk illegaal was: de wet werd willens en wetens overtreden."

Austin noemt ook een uitspraak die Schoof in 2016 over encryptie deed. "Het feit dat we door encryptie helemaal niet meer bij WhatsApp-berichten kunnen, is ongewenst. In jouw en mijn berichten zijn de diensten niet geïnteresseerd. Als terroristen via dit soort versleutelde netwerken communiceren, willen we dat wel graag breken."

Schoof sprak zich afgelopen maart nog tegenover De Groene Amsterdammer uit over privacy en de rechtsstaat. "De grondwet wordt met enige regelmaat gewijzigd. Artikel 1 is onlangs aangepast, zodat hij ook geldt voor de lhbtq-gemeenschap. Er zijn allerlei ontwikkelingen in en buiten onze samenleving waar we ons aan moeten aanpassen. Neem de balans tussen vrijheid en privacy. Die is niet in beton gegoten." Ook merkte hij op dat er tegenwoordig rond terrorismewetgeving anders wordt aangekeken tegen privacy en vrijheid dan twintig jaar geleden.

Austin laat afsluitend weten dat zowel de criminele onderwereld en buitenlandse machten als onze eigen overheid een bedreiging voor de rechtsstaat vormen. "Door teveel macht naar zich toe te trekken, de tegenmacht te beknotten, en stelselmatig de wet te overtreden. Want wie zich niet laat limiteren door de wet, kan zich er ook niet door laten legitimeren. We hopen dat Dick Schoof zich als premier inzet voor de rechten en veiligheid van alle burgers. En dat hij geleerd heeft van het verleden."