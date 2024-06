QNAP stopt met MAC-adres als standaard admin-wachtwoord voor NAS

QNAP stopt met het gebruik van het MAC-adres als het standaard admin-wachtwoord voor NAS-apparaten en gaat in plaats daarvan de 'Cloud Key' gebruiken, zo heeft het bedrijf aangekondigd. De aanpassing zal worden doorgevoerd in NAS-apparaten die QTS 5.2 / QuTS hero 5.2 of nieuwer draaien. Dit zijn de NAS-besturingssystemen van QNAP.

De Cloud Key is te vinden op de NAS-behuizing en is tijdens de eerste setup van het apparaat te gebruiken. De NAS-fabrikant adviseert gebruikers om het wachtwoord meteen na de eerste keer inloggen te veranderen en een sterk wachtwoord te kiezen. Tevens adviseert QNAP een "password login" of het inschakelen van tweestapsverificatie te overwegen.