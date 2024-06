Minister: Nederland kan Belgisch voorstel voor chatcontrole niet steunen

Nederland kan het nieuwe voorstel van EU-voorzitter België om alle chatberichten van burgers te controleren in zijn huidige vorm niet steunen, zo heeft demissionair Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. "Nederland heeft bezwaren bij het detecteren van onbekend materiaal en grooming, omdat deze een niet te rechtvaardigen inbreuk maken op de grondrechten, zoals onder meer het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer", aldus de minister.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht. Daarbij zou bekend en onbekend misbruikmateriaal moeten worden gedetecteerd, alsmede grooming. Experts hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat vooral bij de detectie van onbekend materiaal veel vals positieven zullen plaatsvinden, waarbij burgers ten onrechte worden aangemerkt wegens het versturen van misbruikmateriaal.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

De Raad heeft nog geen positie ingenomen, omdat een aantal EU-landen het niet eens is met gedane voorstellen. Op dit moment is België EU-voorzitter en het land kwam onlangs met een nieuw voorstel. Client-side scanning wordt voor end-to-end versleutelde diensten ingevoerd, maar gebruikers moeten zelf akkoord gaan met de chatcontrole. Gaan ze niet akkoord, dan kunnen ze geen foto's, video's en url's meer versturen.

Inbreuk op grondrechten

Het demissionaire kabinet is niet tegen chatcontrole, zo laat Yesilgöz weten, maar dan alleen van bekend materiaal. "Nederland heeft bezwaren bij het detecteren van onbekend materiaal en grooming, omdat deze een niet te rechtvaardigen inbreuk maken op de grondrechten, zoals onder meer het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarbij speelt een rol dat huidige beschikbare technologieën leiden tot een hoog aantal vals -positieven. Dat wil zeggen: te veel mensen riskeren ten onrechte in verband te worden gebracht met het bezit of de verspreiding van CSAM."

De minister voegt toe dat het kabinet wel voorstander is van het bestrijden van onbekend materiaal en grooming op andere manieren dan detectie, door te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor de identificatie daarvan. Yesilgöz merkt op dat het voorstel van België nog op Raadswerkgroepniveau zal worden besproken, maar dat het nog steeds detectie van onbekend misbruikmateriaal en grooming bevat (pdf).

Daardoor blijft ook het Nederlandse standpunt ongewijzigd, gaat ze verder. "Dat betekent dat Nederland het nieuwe compromisvoorstel vooralsnog niet lijkt te kunnen steunen." De minister meldt afsluitend dat het nog onduidelijk is of het nieuwe voorstel van België op voldoende steun van andere lidstaten kan rekenen. Uit interne documenten zou blijken dat Frankrijk overweegt om voor te stemmen.