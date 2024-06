Steden starten campagne voor veilige toegang tot open wifi-netwerken

Er is geen veilige open WIFI dat is een sprookje. Je weet niks van het netwerk af je weet niet hoe veilig de router, modem is je weet niet of het up to date is je weet niet of het niet een pineapple setup is of doorgestoken kaart waar gewoon doodleuk de boel wordt opgeslagen.



Je moet gewoon niet met een openbaar WIFI netwerk verbinding maken je bent aan het gokken met je data.