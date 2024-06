EFF: autofabrikanten moeten rijgedrag niet aan verzekeraars verkopen

Autofabrikanten moeten het rijgedrag van automobilisten niet aan verzekeringsmaatschappijen en datahandelaren verkopen, tenzij ze daar expliciete toestemming voor hebben gekregen. Daarvoor pleit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Autofabrikanten waaronder General Motors, Kia, Subaru en Mitsubishi hebben services of apps die connected car data verzamelen en delen met verzekeringsmaatschappijen, aldus de EFF.

De burgerrechtenbeweging stelt dat verzekeraars duizenden dollars betalen voor het aanschaffen van rijgedrag. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt bij het bepalen van de 'risicoscore', wat voor een hogere premie kan zorgen. "We worden zonder te weten gesurveilleerd om een digitale footprint te maken waar bedrijven later aan verdienen, waaronder details over het dagelijks leven, zoals hoe we eten, hoelang we op social media zitten. En nu de manier waarop we rijden en welke plekken we met onze auto bezoeken", zegt Catalina Sanchez van de EFF.

Veel automobilisten weten niet dat deze gegevens worden verzameld. De EFF pleit dan ook voor toestemming via een opt-in. Autofabrikanten mogen geen data verwerken, tenzij ze eerst toestemming krijgen. Deze toestemming moet geïnformeerd, specifiek en vrij zijn. "Daarnaast moet de standaard zijn dat er geen data wordt verwerkt totdat de bestuurder toestemming geeft, in tegenstelling tot verwerking totdat de bestuurder bezwaar maakt." Sanchez besluit door te stellen dat consumenten vandaag de dag geen controle hebben, of vaak ook niet weten aan wie autofabrikanten hun data verkopen. "Zijn het autoverzekeraars, opsporingsdiensten of adverteerders?"