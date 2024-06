Kritiek lek in Progress Telerik Report Server actief misbruikt

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Progress Telerik Report Server, zo laat de Shadowserver Foundation weten. Op 29 mei kwam softwareontwikkelaar Progress met een beveiligingsupdate, maar die is door veel organisaties niet geïnstalleerd. Telerik Report Server is een rapportageplatform waarmee organisaties managementrapporten kunnen maken.

Een "authentication bypass" kwetsbaarheid in het systeem maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om toegang tot de server te krijgen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller een admin-account aanmaken en daarmee vervolgens inloggen. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2024-4358) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. De onderzoeker die het probleem ontdekte publiceerde op 3 juni een proof-of-concept exploit.

Vandaag meldt de Shadowserver Foundation dat aanvallers sinds gisteren actief misbruik van het beveiligingslek maken. De Shadowserver Foundation is een in Nederland en de Verenigde Staten geregistreerde non-profitstichting die zich bezighoudt met de bestrijding van botnets en cybercrime. Regelmatig scant de organisatie naar kwetsbare systemen. Tijdens de laatste scan werden 95 rapportageservers gevonden die vanaf internet toegankelijk zijn. Daarvan bleken er 89 een kwetsbare versie te draaien.