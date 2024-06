Tweede Kamer roept minister nogmaals op tot behoud van luchtalarm

Meerdere partijen in de Tweede Kamer hebben deze week opnieuw opgeroepen tot behoud van het luchtalarm. Afgelopen maart meldde demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat het kabinet het luchtalarm eind 2025 door NL-Alert wil vervangen. De aankondiging zorgde voor allerlei kritiek, onder andere van veiligheidsregio's en burgemeesters. Daarop stemde een meerderheid in de Kamer voor een motie om het luchtalarm te behouden.

"Volgens mij ligt er gewoon een hele heldere motie. Gezien de geopolitieke spanningen en de militaire dreiging door oorlog is het eigenlijk best gek dat we straks geen alarmeringssysteem meer hebben. Dat moet in mijn beleving naast NL-Alert bestaan. De motie-Eerdmans, waar wij ook onder staan, was helder. Hoe gaat de minister die samen met Defensie uitvoeren?", vroeg GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer tijdens een commissiedebat over nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing.

"Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat we moeten meebewegen met de steeds innoverende digitale infrastructuur. Maar vooralsnog constateren wij een scheefgroei tussen de toenemende en snel ontwikkelende dreiging en de opbouw van de digitale weerbaarheid. Daarom hechten wij eraan dat we geen volledige afhankelijkheid creëren van een mobiele app, zoals NL-Alert, in het geval van noodsituaties", liet NSC-Kamerlid Six Dijkstra weten.

CDA-Kamerlid Bosman noemde het gezien de huidige situatie 'onbegrijpelijk' om het luchtalarm uit te faseren. "Natuurlijk is er NL-Alert en hebben we allemaal de app. We hebben afgelopen week het testbericht weer gehad. Het werkt allemaal supergoed, maar de realiteit is dat landen met een cyberprogramma ook dit kunnen beïnvloeden. Het lijkt mij dat je dan juist kunt terugvallen op technieken uit het stenen tijdperk. Doe het dus vooral dubbel."

De SP bestempelde het afschaffen van de sirenes als een 'onverstandig plan'. "Wij vinden dan ook dat de sirenes en NL-Alert voorlopig naast elkaar moeten blijven bestaan. De SP steunt dus het plan voor de sirenes en niet het plan van de minister op dat punt", merkte SP-Kamerlid Van Nispen op.

Minister Yesilgoz antwoordde dat er naar aanleiding van de aangenomen motie twee onderzoeken lopen. "Enerzijds wordt er in nauwe samenwerking met het ministerie van Defensie onderzocht wat een scenario van hybride oorlogsvoering voor alertering in Nederland betekent, of bijvoorbeeld zo'n NL-Alert volstaat of niet, en wat je dan moet doen. Dat onderzoek doen we dus samen met Defensie", aldus de bewindsvrouw. Tevens wordt er onderzocht wat er nodig is op zogenaamde hoogrisicolocaties.

Het onderhoud van het luchtalarm zou 160 miljoen euro gaan kosten. Yesilgoz stelde dat het uiteindelijk niet over geld moet gaan. "Maar over wat het veiligste is voor ons land en hoe we mensen het beste kunnen bereiken. Als je zo veel mogelijk gedetailleerde informatie wil horen over de dreiging en het bijbehorende handelingsperspectief, dan lukt dat niet aan de hand van een sirene. Daarvoor heb je NL-Alert. We weten ook dat als dat eruit ligt, er grote kans is dat de WAS-palen er op dat moment ook uit liggen."

De minister ging verder door te zeggen dat er keuzes moeten worden gemaakt. "Maar de kosten moeten daarin niet leidend zijn. Het andere moet leidend zijn. Ik weet dat ik de vierde of vijfde minister op rij ben die een poging waagt om de WAS-palen af te schaffen. Het is ook mij niet gelukt, dus we gaan zien wat mijn opvolger voor elkaar krijgt." Yesilgoz komt na de zomer met meer informatie.