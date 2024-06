Kadaster moet bedrijf 'op naam' laten zoeken bij natuurlijke personen

Het Kadaster moet een Amsterdams bedrijf dat economische criminaliteit onderzoekt toegang geven tot ‘zoeken op naam’ bij natuurlijke personen in het Kadaster, totdat eventueel een wettelijke voorziening het mogelijk maakt om die toegang te ontzeggen. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld. Volgens de rechtbank heeft het Kadaster de aanvraag van het bedrijf zo te mogen zoeken onterecht afgewezen.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders. Iedereen bleek echter een dergelijk professioneel account aan te kunnen maken, zonder enige verdere controle. Eind vorig jaar besloot het Kadaster te beperken wie er binnen Kadaster-on-line op naam kan zoeken.

Om de toegang te ontzeggen moet volgens de rechtbank het Kadasterbesluit worden gewijzigd. In afwachting daarvan is besloten bepaalde beroepsgroepen de toegang tot die zoekfunctie te laten behouden. Andere gebruikers, waaronder het Amsterdamse bedrijf, is die toegang nu al ontzegd. De rechtbank oordeelt dat daartegen wel bezwaar en beroep mogelijk is en de ontzegging geen wettelijke grondslag heeft. Daarom vernietigt de rechtbank alle door het Kadaster genomen besluiten.

"Dat heeft tot gevolg dat het Kadaster de toegang tot de optie ‘zoeken op naam’ bij natuurlijke personen ten aanzien van verzoekster moet openstellen, totdat (eventueel) een deugdelijke wettelijke voorziening mogelijk maakt dat deze toegang verzoekster wordt ontzegd", aldus de rechtbank. Die adviseert alle betrokken partijen om met elkaar te overleggen over het voornemen om de zoekoptie in kwestie blijvend te ontzeggen.