Amsterdam verwijdert komende jaren bijna 1300 Chinese beveiligingscamera's

“Er kleven serieuze mensenrechten- en veiligheidsrisico’s aan het gebruik van deze apparatuur."



Wat die mensenrechten betreft, dat is een terecht argument.

En dat geldt voor veel producten die uit PRC komen.

We maken excuses voor ons slavernijverleden maar het zou ook goed zijn als we actief werk maken van de bestrijding van de hedendaagse slavernij. En niet alleen van die in China.