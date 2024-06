Politie en OM uiten zorgen over jonge leeftijd van cybercrimeverdachten

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) maken zich zorgen over de jonge leeftijd van cybercrimeverdachten die voor de rechter moeten verschijnen en de verheerlijking van bankhelpdeskfraude. De helft van deze verdachten is jonger dan 25 jaar, zo staat in het eerste Cybercrimebeeld Nederland 2024 van het OM en de politie (pdf). Volgens het Cybercrimebeeld is de stap naar cybercrime eenvoudiger geworden. Moest een cybercrimineel vroeger technisch onderlegd zijn, nu zijn diensten, producten en handleidingen eenvoudig online te vinden en aan te schaffen.

Een overstap van traditionele criminaliteit naar cybercrime is daardoor ook snel gemaakt, aldus het rapport. "Via Telegram, fora en het dark web kun je kant-en-klare software en sites kopen om mensen op te lichten inclusief contactgegevens en belscripts. Voor een paar honderd euro stap je in en kun je met slechts enkele slachtoffers per week veel geld verdienen", zegt Stan Duijf, Hoofd Operatiën, Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en portefeuillehouder cybercrime bij de politie.

Een andere ontwikkeling waar OM en politie zich zorgen over maken is de jonge leeftijd van cybercrimeverdachten. "Een zorgelijke ontwikkeling is ook dat de helft van de cybercrimeverdachten die voor de rechter moet verschijnen 25 jaar of jonger is." Politie en Openbaar Ministerie stellen wel dat het de vraag is of dit een representatief beeld is. "Omdat juist bij cybercrime veel verdachten buiten beeld weten te blijven. Door onder andere anonimiseringsmogelijkheden en verdachten in het buitenland is het namelijk lastig verdachten te koppelen aan een aangifte."

Verheerlijking bankhelpdeskfraude

Het rapport meldt ook dat bankhelpdeskfraude onderdeel is geworden van een subcultuur waarin het draait om snel geld verdienen. "De zogenoemde F-game wordt hier verheerlijkt via drillrap en kanalen als Snapchat, Instagram, Telegram, Discord en TikTok. De berichten over de F-game worden zo voor veel jongeren onderdeel van het dagelijks online leven", zo stellen OM en politie. Volgens de autoriteiten zorgt dergelijke verheerlijking ervoor dat cybercrime wordt genormaliseerd en dat jongeren via online platformen betrokken kunnen raken bij cybercrime.

In opsporingsonderzoeken komt naar voren dat gehandeld wordt in kant en klare oplichtingspakketten en gestolen en gelekte persoonsgegevens. "Via honderden filmpjes met talloze likes worden online platforms ook gebruikt voor het werven van nieuwe criminelen en marketing voor de F-game. Door op te scheppen over gemaakte winsten met foto’s van pakken geld worden zowel op straat als online contacten gelegd en mensen geronseld", zo laat het rapport verder weten.

Afsluitend stellen politie en OM dat cybercrime vele verschijningsvormen kent en zich continu ontwikkelt. "Een standaard aanpak is daardoor niet mogelijk." Volgens het rapport vraagt de bestrijding van cybercrime om een integrale en systemische aanpak waarbij publieke en private partners een cruciale rol spelen.