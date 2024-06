Elon Musk dreigt met bedrijfsbreed Apple-verbod wegens ChatGPT-integratie

Elon Musk dreigt Apple-apparaten in al zijn bedrijven te verbieden wegens de aangekondigde integratie van ChatGPT. "Als Apple OpenAI op OS-niveau integreert, dan zullen Apple-apparaten in mijn bedrijven worden verboden. Dat is een onacceptabele veiligheidsschending", aldus Musk op X. "En bezoekers moeten hun Apple-apparaten bij de ingang laten controleren, waarbij ze in een Faradaykooi worden bewaard."

Apple maakte gisteren tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC bekend dat het toegang tot ChatGPT binnen iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia gaat integreren. Daardoor hoeven gebruikers geen verschillende tools meer te gebruiken, maar kunnen de chatbot direct benaderen. Tevens kan ook Siri gebruik van ChatGPT maken. "Gebruikers worden gevraagd voordat vragen samen met documenten of foto's naar ChatGPT worden gestuurd, en Siri geeft het antwoord direct", aldus Apple. ChatGPT zal daarnaast ook beschikbaar komen in Apples Writing Tools.

Apple zegt dat er voor gebruikers die van ChatGPT gebruikmaken er privacymaatregelen zijn genomen. Zo zullen ip-adressen worden 'verborgen' en zal OpenAI geen verzoeken opslaan. ChatGPT is daarnaast zonder een account binnen de Apple-platforms te gebruiken, alsmede met een account. Op een bericht van Apple-topman Tim Cook over Apple Intelligence reageerde Musk dat hij het niet wil. "Stop deze creepy spyware of alle Appe-apparaten zullen op het terrein van mijn bedrijven worden verboden."

"Het is volstrekt absurd dat Apple niet slim genoeg is om hun eigen AI te maken, maar ergens toch capabel genoeg is om ervoor te zorgen dat OpenAI je security en privacy beschermt. Apple heeft geen idee wat er gebeurt zodra ze je data aan OpenAI overhandigen", ging Musk verder, die van verraad spreekt.