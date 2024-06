Gemeente Almere blijft Facebook gebruiken na vragen over privacyrisico's

De gemeente Almere blijft gebruikmaken van Facebook nadat er vanuit de gemeenteraad vragen waren gesteld over de privacyrisico's. Ook ziet het college van burgemeesters en wethouders geen reden om met alternatieven als Mastodon aan de slag te gaan, aangezien daar niet genoeg mensen zitten. Dat laat het college weten in een reactie op vragen van de SP (pdf).

Gemeenteraadsleden Ravenstein en Everhard hadden het college vragen gesteld naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder adviseerde de Rijksoverheid afgelopen april om vanwege de privacyrisico's te stoppen met het gebruik van Facebook. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering liet daarop weten dat ze het advies van de AP gaat bespreken met Meta.

"De pagina’s van de gemeente Almere zijn bedoeld om de inwoners op een laagdrempelige manier te informeren. Via kanalen als de krant of de website bereiken wij maar een deel van de inwoners, social media vergroten het bereik onder de mensen aanzienlijk", zo laat het college weten op de vraag of het met het advies van de privacytoezichthouder bekend is.

Ravenstein en Everhard hadden het college ook gevraagd naar een beoordeling van de privacyrisico's voor inwoners als zij via Facebook met de gemeente communiceren. "Wij delen op social media geen privacygevoelige informatie en geen persoonsgegevens. Wij vragen hier nooit om, ook niet in privéberichten. De gemeente wijst inwoners er ook op om zelf voorzichtig te zijn en geen persoonlijke informatie, zoals Burgerservicenummers, te delen en geen foto’s van identiteitsbewijzen op te sturen", luidt het antwoord.

Het college stelt verder dat het weet dat er ook mensen zijn die bewust social media mijden. "Mensen kunnen de gemeente ook bereiken via telefonie, e-mail, chat en in persoon. Het is niet verplicht en noodzakelijk om met de gemeente te communiceren via de social mediakanalen." Als laatste vroegen de SP-gemeenteraadsleden of de gemeente bereid is om naast- of in plaats van- de bestaande gemeentelijke Big Tech kanalen, alternatieven in te zetten.

"Wij willen daar zijn waar de burger zich bevindt. Dit, om de communicatie met de gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken en om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken", reageert het college. Dat voegt toe dat alternatieven zoals Mastodon door weinig inwoners worden gebruikt, waardoor het bereik daar minimaal is. "Wij gebruiken de kanalen waarop de meeste mensen zich bevinden, waarbij wij er alles aan doen om de privacy van de mensen te waarborgen."