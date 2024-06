Meta pauzeert plan om AI te trainen met persoonlijke data Europese gebruikers

Meta pauzeert het plan om het eigen AI-model met persoonlijke gegevens van Europese gebruikers te trainen, zoals het onlangs had aangekondigd. Oorspronkelijk zouden de gegevens van Europese Facebook- en Instagram-gebruikers vanaf 26 juni worden gebruikt, tenzij gebruikers hier proactief bezwaar tegen maakten. Onlangs had privacyorganisatie noyb elf Europese privacytoezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, opgeroepen om met spoed het plan te stoppen.

De Ierse privacytoezichthouder DPC was ook door noyb aangeschreven. Vandaag meldt de Data Protection Commission (DPC) dat het met Meta overleg heeft gehad over het gebruik van persoonsgegevens van Europese Facebook- en Instagram-gebruikers en het techbedrijf heeft aangegeven de plannen te pauzeren. De DPC voegt toe dat het met andere Europese privacytoezichthouders met Meta over dit onderwerp in gesprek blijft.

De Britse privacytoezichthouder ICO zegt verheugd te zijn dat Meta het plan tijdelijk opschort. Ook de Britse autoriteit had zorgen geuit. "Om het meeste uit generatieve AI te halen en de kansen die het brengt, is het cruciaal dat het publiek erop kan vertrouwen dat hun privacyrechten vanaf het begin worden gerespecteerd", aldus Stephen Almond van de ICO. De toezichthouder zegt ontwikkelaars van generatieve AI in de gaten te zullen houden en dat de rechten van gebruikers worden beschermd.

Meta laat weten teleurgesteld te zijn over de beslissing. "Dit is een stap terug voor Europese innovatie, concurrentie in AI-ontwikkeling en verdere vertragingen om de voordelen van AI naar mensen in Europa te brengen", zo stelt het bedrijf in een verklaring. Daarin geeft het techbedrijf ook aan met toezichthouders te zullen blijven samenwerken.

"Aankondigingen op vrijdagmiddag. Zoals gebruikelijk voor nederlagen van "big tech" bedrijven komt deze aankondiging op een vrijdagavond, wanneer het nieuws nauwelijks wordt opgepikt. Het lijkt erop dat Meta dit verhaal wil bagatelliseren, dat ook de aandelenkoers kan beïnvloeden", aldus noyb in een reactie.