EFF: gezondheidslabel voor social media tast fundamentele rechten aan

Een gezondheidslabel voor social media, zoals de hoogste arts in de Verenigde Staten wil, tast allerlei fundamentele rechten aan, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF die fel tegen het plan is. U.S. Surgeon General Vivek Murthy plaatste gisteren een opinie in The New York Times waarin hij opriep tot een label, net zoals bij sigaretten en alcohol het geval is. Volgens Murthy is social media een belangrijke facilitator van de geestelijke gezondheidscrisis onder jongeren.

De EFF stelt dat de uitspraken van Murthy niets meer zijn dan 'schandalige paniekzaaierij' waarvoor wetenschappelijk bewijs ontbreekt en van de hoogste arts een censor maakt. De burgerrechtenbeweging voegt toe dat communicatieplatforms niet vergelijkbaar zijn met onveilig voedsel, onveilige auto's of sigaretten, wat allemaal fysieke producten zijn, en in tegenstelling tot communicatieplatforms, fysiek letsel kunnen veroorzaken.

"Overheidswaarschuwingen over spraak tasten onze fundamentele rechten aan om te spreken, informatie te ontvangen en na te denken. De pogingen van Murthy zal tieners niet helpen maar schaden", merkt de EFF verder op. De burgerrechtenbeweging stelt dat het labelen van sociale media grote problemen met betrekking tot het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet met zich meebrengt.

De EFF sluit af door te stellen dat social media niet perfect is en voor sommige gebruikers negatieve gevolgen kan hebben, ongeacht leeftijd. "Maar als het Congres serieus is over het beschermen van kinderen op internet, moet het beleid aannemen dat voor keuze in de marktplaats zorgt en digitale geletterdheid. Het belangrijkste is dat er uitgebreide privacywetgeving komt die alle internetgebruikers tegen dataverzamel- en dataverkooppraktijken beschermt die het op ons hebben voorzien voor advertenties en misbruik."