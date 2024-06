Nederlandse massaclaim tegen Oracle en Salesforce ontvankelijk verklaard

Het hof Amsterdam heeft vandaag beslist dat The Privacy Collective (TPC) ontvankelijk is in haar vorderingen tegen Oracle en Salesforce. In augustus volgt een volgende zitting. Volgens de Nederlandse claimstichting verzamelen, bundelen, verrijken en verkopen Oracle en Salesforce digitale profielen van Nederlandse internetgebruikers, zonder dat die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Zo zouden e-mailadressen en aankoopgeschiedenis van internetgebruikers worden verrijkt met data uit andere bronnen. Ook via cookies en apps worden gegevens verzameld. Oracle en Salesforce zijn beide zeer actief op de online advertentiemarkt en houden zich bezig met online advertentieveilingen. Bij deze veilingen wordt gebruik gemaakt van real time bidding (RTB). Dit is een technologie waarbij advertentieruimte op websites via een geautomatiseerde veiling wordt verkocht aan adverteerders.

Elke keer dat iemand een website bezoekt en een gerichte advertentie te zien krijgt, worden gegevens over wat hij of zij leest of bekijkt naar bedrijven gestuurd. Dit worden ook "bid requests" genoemd. Advertentiebedrijven versturen deze gegevens naar tal van bedrijven om zo adverteerders te laten bieden om advertenties aan bezoekers te tonen. Bedrijven kunnen zo gericht adverteren. De bid requests die dit mogelijk maken bevatten vaak allerlei persoonlijke informatie van internetgebruikers.

Het Britse Innsworth financiert de procedure. Mocht de stichting winnen dan krijgen de Britten dertig procent van de opbrengst. TPC wil dat dat de techbedrijven in potentie elk vijf miljard euro aan immateriële schade vergoeden. Dat bedrag is gebaseerd op tien miljoen Nederlandse internetgebruikers die elk 500 euro zouden moeten krijgen. Voor dit soort massaclaims gelden echter speciale wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het punt van de representativiteit en de governance binnen de stichting. De rechtbank Amsterdam had eerder beslist dat TPC niet aan deze eisen voldeed. TPC ging hier tegen in beroep en heeft inmiddels ook aanpassingen doorgevoerd in haar organisatie en haar contacten met de achterban.

Het hof heeft geoordeeld dat het erom gaat of TPC nu, in hoger beroep, aan de eisen voldoet en beslist dat dat inmiddels inderdaad het geval is. Het hof heeft nog geen inhoudelijk oordeel over de vordering van de stichting gegeven. In deze fase van de procedure gaat het alleen over de vraag of TPC de vorderingen kan instellen bij de rechter. Het inhoudelijke debat over die vorderingen moet nog plaatsvinden. Er komt in augustus een nieuwe zitting over de vraag hoe het nu verder moet met de zaak. Daarna zullen verdere beslissingen worden genomen.