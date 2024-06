'Arrest in privacyzaak Oracle en Salesforce overwinning voor collectief actierecht'

De uitspraak van het gerechtshof Amsterdam dat de massaclaim tegen Oracle en Salesforce mag doorgaan is een grote overwinning voor het collectief actierecht, zo stelt advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die The Privacy Collective in deze zaak bijstaat. The Privacy Collective (TPC) startte in 2020 een collectieve procedure tegen Salesforce en Oracle. Volgens de stichting handelen de twee bedrijven in profielen van internetgebruikers en gebruiken ze daarbij gegevens die worden verzameld via trackingcookies op websites en in apps.

Deze praktijken zijn volgens TPC in strijd met de AVG. De stichting eist namens alle internetgebruikers in Nederland jegens zowel Salesforce als Oracle een schadevergoeding van 500 euro per persoon. De rechtbank oordeelde eerder dat de massaclaimstichting niet-ontvankelijk is, maar het hof zette daar gisteren een streep door. De rechtszaak kan nu door naar de inhoudelijke fase, waarbij zal worden gekeken of Salesforce en Oracle de AVG hebben overtreden, wat daar de gevolgen van zijn en hoe een schadevergoeding voor de individuele internetgebruiker er uit ziet.

Volgens Femke Hendriks, voorzitter van Stichting The Privacy Collective, is er sprake van een “absolute mijlpaal" voor de toegang tot het recht en de bescherming van fundamentele privacyrechten van alle Nederlandse internetgebruikers. "Het is immers voor individuele internetgebruikers niet mogelijk om effectief op te komen tegen schending van online privacyrechten.We zijn zeer verheugd dat het hof dit erkent en heeft bepaald dat het in het belang is van alle gedupeerden dat in één collectieve juridische procedure wordt beslist over de schade."

Het TPC stelt dat het arrest van het gerechtshof ook positieve gevolgen heeft voor andere collectieve claimzaken die op dit moment namens grote groepen burgers lopen. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm noemt het arrest een “grote overwinning voor het collectief actierecht. Als het vonnis van de rechtbank in stand was gebleven, zou dat het veel lastiger maken grootschalige privacyinbreuken te bestrijden.” Begin augustus staat een regiezitting gepland waarin de vervolgstappen van de procedure worden besproken.