Minister wil medische gegevens via nationaal contactpunt uitwisselen

Demissionair Helder wil dat medische gegevens van Nederlanders via het Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) in Europa kunnen worden uitgewisseld en heeft het wetsvoorstel gepresenteerd dat hiervoor moet zorgen. Volgens de minister zorgt toenemende mobiliteit van burgers tussen EU-lidstaten ervoor dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land.

"In de huidige situatie is het in de meeste gevallen niet mogelijk voor de zorgverlener in een andere lidstaat om relevante medische gegevens van de cliënt die onder behandeling is, digitaal uit te wisselen", aldus een uitleg bij het wetsvoorstel. Daarin staat ook dat het niet kunnen uitwisselen van medische gegevens risico's voor de patiënt met zich meebrengt. Hoe vaak dit in de praktijk plaatsvindt wordt niet door vermeld.

"Er is geen mogelijkheid om met beleid, zonder wettelijke basis die de wettelijk taak en grondslagen voor gegevensverwerking door het NCPeH-NL regelt, het doel te realiseren. Alternatieven, zoals het werken met toestemming als grondslag, zijn onderzocht en zijn niet geschikt. Dit komt doordat in zijn algemeenheid geldt dat tussen burger en overheid een afhankelijkheidsrelatie bestaat", zo laat de uitleg verder weten (pdf).

Het wetsvoorstel regelt de wettelijke taak en de grondslagen voor gegevensverwerking voor het Nationaal Contactpunt voor eHealth. De European Health Data Space (EHDS) zal straks van het contactpunt gebruikmaken. De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Burgers die niet willen dat hun medische gegevens via dit systeem worden uitgewisseld moeten hier actief bezwaar tegen maken.

Landelijk EPD

Stichting Privacy First is kritisch over het contactpunt. "Voor iedere aangesloten patiënt wordt er een index bijgehouden met de locaties van diens medische gegevens. Een arts mag die gegevens alleen opvragen binnen de context van een ‘behandelrelatie’, maar die behandelrelatie ontstaat pas wanneer je bij de arts binnenloopt. Het NCPeH-NL kan dus enkel achteraf (via ‘logging’) controleren of de opvraging terecht was. In beginsel kan dus iedere arts (of hacker) in heel Europa voor ieder geldig BSN medische gegevens opvragen."

Volgens Privacy First komt daarbij dat het NCPeH-NL ook binnen Nederland gebruikt kan worden en er maar één partij is die een landelijke index levert: de ontwikkelaar van het Landelijk Schakelpunt (LSP) en Mitz! Het NCPeH-NL fungeert hiermee als een nieuw Landelijk EPD, zonder dat het duidelijk is welke zeggenschap je daar straks in hebt", aldus de stichting, die burgers oproept om aan hun opt-out te denken.

De uitleg bij het wetsvoorstel laat weten dat het voorstel belangrijk is voor burgers, cliënten, zorgaanbieders en zorgverleners en aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten die in de zorg worden gebruikt. Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 2 augustus op het voorstel reageren.